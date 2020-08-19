CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
19.08.2020 - 13:12 |

İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı

İngiltere'de temmuzda yıllık enflasyon yüzde 1 arttı.

İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
ABONE OL

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 1 artış kaydetti. Yıllık TÜFE, bir önceki ay yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Temmuzda TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi.

ONS açıklamasında, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dişçilerin ve berberlerin kullandığın kişisel korunma malzemelerinin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, her yıl perakende mağazalarında görülen indirimlerin bu yıl yapılmamasının da enflasyondaki artışı desteklediği kaydedildi. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu

Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İnşaattan düşen kalıp ustası feci şekilde can verdi!

İnşaattan düşen kalıp ustası feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber