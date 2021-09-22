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İngiltere'de enflasyon bekleyişi rekor seviyede

İngiltere'den halkın gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi rekor artış gösterdi.

22.09.2021 - 07:08 |
İngiltere'de enflasyon bekleyişi rekor seviyede

Citi'nin YouGov ile birlikte yaptığı enflasyon beklentileri anketine göre, gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi eylülde ağustos ayındaki yüzde 3,1'den yüzde 4,1'e yükseldi. Bu, anketin yapıldığı son 15 yılda tek bir ayda görülen en büyük artış oldu.

Eylül ayında uzun vadeli enflasyon beklentileri de Ağustos ayındaki yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıktı.

Citi, anket sonuçları için yaptığı değerlendirmede, "Açıklanan veriler, özellikle uzun vadeli beklentilerde yükseliş, enflasyon bekleyişlerinin yukarı yönlü olarak kontrolden çıkabileceği yönünde büyüyen risklere işaret etti. Enflasyon bekleyişlerinde keskin artış, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu hafta yapacağı toplantıda şahin bir yanıt vermesi riski de ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Finansal piyasalar, BoE'nin faiz artırımlarına gelecek yıl başlamasını bekliyorlar. İlk artırımın şubat ayında gelebileceği değerlendirmeleri olsa da genel beklenti faiz artırımının 2022 sonuna doğru olacağı yönünde.

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