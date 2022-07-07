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İngiltere'de enflasyon bekleyişleri artıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından yapılan anket İngiliz işletmelerin enflasyon, çıktı fiyatları ve ücret artışları konusunda beklentilerinin yukarı gittiğini gösterdi.

07.07.2022 - 13:15 |
İngiltere'de enflasyon bekleyişleri artıyor

BoE'nin haziran ayında yaptığı mali işler direktörlerinin karar üretim paneli anketine göre şirketler gelecek yıl için enflasyon beklentilerini yüzde 6,3 ve ücret artışı beklentilerini yüzde 6,1 olarak ortaya koydu.

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri yüzde 7,4 olurken, 3 yıl için beklenti yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

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