İngiltere'de enflasyon bekleyişleri artıyor

BoE'nin haziran ayında yaptığı mali işler direktörlerinin karar üretim paneli anketine göre şirketler gelecek yıl için enflasyon beklentilerini yüzde 6,3 ve ücret artışı beklentilerini yüzde 6,1 olarak ortaya koydu.

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri yüzde 7,4 olurken, 3 yıl için beklenti yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.