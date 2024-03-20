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Uzmanpara İngiltere'de enflasyon geriledi
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İngiltere'de enflasyon geriledi

İngiltere'de yıllık enflasyon oranı şubat ayında Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

20.03.2024 - 10:51 | | Foreks Haber
İngiltere'de enflasyon geriledi

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında 2023'ün aynı ayına göre %3,4 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon %4,0 seviyesindeydi. Ekonomistler enflasyonun şubat ayında %3,5'e düşmesini bekliyordu.

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Enerji ve gıda fiyatlarındaki değişimleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, şubat ayında manşet orandan daha yüksek kalarak %4,5 ile bir önceki aydaki %5,1'in ve %4,6'lık konsensüs beklentinin biraz altında kaldı.

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