İngiltere'de enflasyon geriledi

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında 2023'ün aynı ayına göre %3,4 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon %4,0 seviyesindeydi. Ekonomistler enflasyonun şubat ayında %3,5'e düşmesini bekliyordu.

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Enerji ve gıda fiyatlarındaki değişimleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, şubat ayında manşet orandan daha yüksek kalarak %4,5 ile bir önceki aydaki %5,1'in ve %4,6'lık konsensüs beklentinin biraz altında kaldı.