İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı

Ulusal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada tüketici fiyatlarının 2023 yılının aynı ayına göre %2 arttığını, Nisan ayında kaydedilen %2,3'lük yıllık orandan daha düşük olduğunu ve son aylardaki dördüncü düşüşü işaret ettiğini belirtti.

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Enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez BoE'nin %2'lik hedefine ulaştı. Bununla birlikte hizmet enflasyonu Nisan ayında kaydedilen %5,9'luk orandan sadece biraz gevşeyerek %5,7 ile yüksek kalmaya devam ediyor. Volatil enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı Mayıs ayında %3,5 ile ekonomistlerin %3,4 olan beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.