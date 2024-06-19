Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı
Haberler Uzmanpara İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı

İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı

İngiltere'de enflasyon Mayıs ayında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE hedeflediği seviyeye gerileyerek bankanın önümüzdeki aylarda temel faiz oranını düşürme olasılığını artırdı.

19.06.2024 - 14:42 | | Foreks Haber
İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı

Ulusal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada tüketici fiyatlarının 2023 yılının aynı ayına göre %2 arttığını, Nisan ayında kaydedilen %2,3'lük yıllık orandan daha düşük olduğunu ve son aylardaki dördüncü düşüşü işaret ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez BoE'nin %2'lik hedefine ulaştı. Bununla birlikte hizmet enflasyonu Nisan ayında kaydedilen %5,9'luk orandan sadece biraz gevşeyerek %5,7 ile yüksek kalmaya devam ediyor. Volatil enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı Mayıs ayında %3,5 ile ekonomistlerin %3,4 olan beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Marmaray'da kavga! O anlar cep telefonuna yansıdı

Marmaray'da kavga! O anlar cep telefonuna yansıdı
Galatasaray'dan Leo Dubois kararı!

Galatasaray'dan Leo Dubois kararı!