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İngiltere'de enflasyon karamsar hale getirdi

İngiltere'de hızla yükselen enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerin tüketicilerin daha karamsar hale gelmelerine yol açtı.

21.01.2022 - 07:38 |
İngiltere'de enflasyon karamsar hale getirdi

Pazar araştırma şirket GfK tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi ocak ayında, aralık ayındaki -15 seviyesinden -19'a geriledi. Bu Şubat 2021'den bu yana örülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Tüketici Güven Endeksi pandemi öncesinde Şubat 2020'de -7 seviyesindeydi.

GfK'nın Müşteri Strateji Müdürü Jeo Staton, tüketicilerin özellikle ekonomi ve ekonominin görünümü konusunda kötümser olduklarını belirtti.

Staton, "Covid-19 sınırlamalarının gevşetilmesi konusunda bazı iyi haberler gelse de, tüketicilerin yükselen enflasyon, artan yakıt faturaları ve faiz görünümlerinden rahatsızlar" dedi.

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