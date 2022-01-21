İngiltere'de enflasyon karamsar hale getirdi

Pazar araştırma şirket GfK tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi ocak ayında, aralık ayındaki -15 seviyesinden -19'a geriledi. Bu Şubat 2021'den bu yana örülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Tüketici Güven Endeksi pandemi öncesinde Şubat 2020'de -7 seviyesindeydi.

GfK'nın Müşteri Strateji Müdürü Jeo Staton, tüketicilerin özellikle ekonomi ve ekonominin görünümü konusunda kötümser olduklarını belirtti.

Staton, "Covid-19 sınırlamalarının gevşetilmesi konusunda bazı iyi haberler gelse de, tüketicilerin yükselen enflasyon, artan yakıt faturaları ve faiz görünümlerinden rahatsızlar" dedi.