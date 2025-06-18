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İngiltere'de enflasyon rakamları belli oldu

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

18.06.2025 - 11:41 | | AA
İngiltere'de enflasyon rakamları belli oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, nisanda yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 olarak ölçülerek, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

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Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde yüzde 3,5 oldu. ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, verilere ilişkin değerlendirmesinde yıllık enflasyonun mayısta kısıtlı değişim gösterdiğini belirterek, bu ay hava yolu ve akaryakıt ücretlerinin gerilediğini kaydetti.

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