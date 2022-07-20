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İngiltere'de enflasyon rekor kırdı

İngiltere'de enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

20.07.2022 - 10:08 |
İngiltere'de enflasyon rekor kırdı

Haziran ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı. Ekonomistler ise mayıs ayında yüzde 9,1 olan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 9,3'e yükselmesini bekliyordu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre akaryakıt fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarken, gıda fiyatlarında yükseliş yüzde 10 oldu.  

Haziran ayında çekirdek enflasyon ise mayıs ayındaki yüzde 5,9'dan yüzde 5,8'e geriledi. 

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