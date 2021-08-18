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İngiltere'de enflasyon temmuzda geriledi

İngiltere'de geçen ay beklentilerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere Merkez Bankası'nın hedefi olan (BoE) yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

18.08.2021 - 10:42 | | AA
İngiltere'de enflasyon temmuzda geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) temmuz ayı verilerine göre, ülkede TÜFE yüzde 2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,3'ün altında artış kaydetti. İngiltere'de TÜFE haziranda yüzde 2,5 artmıştı.

BoE Parasal Politika Komitesi (MPC), ağustos başında enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirterek, enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 4 seviyesini görebileceğini duyurmuştu. Banka, enflasyonda yüzde 2 hedefini korumaya devam etmişti.

ING Ekonomisti James Smith, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, TÜFE’de geçen ay görülen geçici gerilemeye rağmen, enflasyonun ağustosta yüzde 3'e yakın olacağını belirtti.

Muhtemelen kasım ayına kadar BoE'nin yüzde 4'lük tahminine oldukça yakın olacağını ifade eden Smith, "Ancak 2022'ye kadar fiyat hareketleri sakinleşecek ve enflasyonun politika yapıcılar için gelecek yılın sonundan önce faiz oranlarını artırmaları için yeterli bir endişe kaynağı olacağını düşünmüyoruz." görüşlerini paylaştı.

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