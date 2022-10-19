İngiltere'de enflasyon yüzde 10'u aştı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede tüketici fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artış gösterdi.

Ekonomistler ağustos ayında yüzde 9,9 olan yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 10 olmasını bekliyordu.

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,4 yükseliş olacağı yönündeydi.

Çekirdek TÜFE de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık yükselişin yüzde 6,4 olacağı öngörülüyordu.

Perakende fiyat endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 12,6 artış gösterdi.

Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Beklenti yüzde 15,6 yükseliş olacağı şeklindeydi.

Çekirdek ÜFE de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 14 arttı.