İngiltere'de gelir vergisi indirimi ertelenebilir

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın gelir vergisinde 1 puan indirimin 2024 yılına ertelenmesi planını imzalamaya hazırlandığı bildirildi.

The Times gazetesinin haberine göre Maliye Bakanı Hunt ile dün Chequers'ta 1,5 saat süren bir toplantı yapan Truss, İngiltere'nin kamu finansmanında istikrarın sağlanmasına yönelik yeni planları gözden geçirdi. Toplantıya Truss ve Hunt'ın danışmanları da katıldı.

Toplantıda Kabine Sekreteri Simon Case de yer aldı.