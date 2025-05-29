İngiltere'de hizmet sektörü güveni geriledi

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), İngiltere'nin hizmet sektöründeki iş güveninin Mayıs ayına kadarki çeyrekte 2,5 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

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İş ve profesyonel hizmet şirketlerindeki moral göstergesi Şubat ayındaki -28 seviyesinden Mayıs ayında -43'e düşerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. CBI, tüketiciye yönelik hizmet firmalarındaki havanın da bozulduğunu söyledi.

İş ve profesyonel hizmet firmalarında fiyat artışı beklentileri son iki yılın en hızlı artışını gösterirken, tüketiciye yönelik hizmet firmalarında bir önceki ankete kıyasla bir miktar geriledi.