İngiltere'de imalat sanayi PMI belli oldu

IHS Markit/CIPS, İngiltere'de Ekim 2021 dönemine ilişkin PMI verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ekim ayında imalat sanayi PMI 57,8 seviyesine yükselerek, 57,7 düzeyindeki beklentiyi aştı.

Ülkede imalat PMI verisi eylül ayında 52,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Öte yandan imalat çıktı endeksi ise ekim ayında 53,7 seviyesinden 51,3 seviyesine gerileyerek son sekiz ayın en düşük performansını gösterdi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulanan IHS Markit Direktörü Rob Dobson, enflasyonist baskıların üreticilerin üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Dobson, önümüzdeki dönemde tedarik zincirindeki sorunlar ile salgına ve Brexit’e ilişkin olumsuz gelişmelerin artması halinde, borçlanma ve üretim maliyetlerinin artabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi bu yılın eylül ayında yüzde 3,1 artış kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası’nın yükselen enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faiz artırımına gitmesine ilişkin beklentiler artmış durumda.

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Banka özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir.” ifadesini kullanmıştı.

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.