Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de imalat sanayi üretimi hız kesti
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de imalat sanayi üretimi hız kesti

İngiltere'de imalat sanayi üretimi hız kesti

İngiltere’de imalat sanayi üretimi eylül ayında yavaşladı.

01.10.2021 - 15:25 | | AA
İngiltere'de imalat sanayi üretimi hız kesti

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede sanayi üretimi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 2021 yılının eylül ayında 57,1 seviyesine geriledi. İngiltere’de bir önceki ayda imalat sanayi PMI verisi 60,3 seviyesinde kaydedilmişti.

Ekonomistlerin beklentisi ise eylül ayında sanayi PMI verisinin 56,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri büyümeyi, bu seviyenin altı ise daralmayı temsil ediyor.

Son verilere göre, İngiltere’de imalat sanayisinde şubat ayından bu yana en düşük performans görülmüş oldu.

Uzmanlara göre, İngiltere’de eylül ayında imalat PMI verisindeki yavaşlamada, nakliye araç sürücülerinin sayının talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle yaşanan aksaklıklar etkili oldu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Rob Dobson, üretimde büyüme ve yeni siparişler azalırken maliyetlerin ve satış fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ülkenin “stagflasyon dönemine girme riski” ile karşılaşabileceğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen hafta yaptığı açıklamada bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 4 seviyesine yükselmesinin beklendiğini bildirmişti.

    Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne konuştu: Çok korktum

    Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne konuştu: Çok korktum

    NASA'dan Jeff Bezos'un uzay şirketi için eleştiri

    NASA'dan Jeff Bezos'un uzay şirketi için eleştiri

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne konuştu: Çok korktum

    Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne konuştu: Çok korktum

    Son dakika: Bakan Muş açıkladı! Cumhuriyet tarihinde ilk...

    Son dakika: Bakan Muş açıkladı! Cumhuriyet tarihinde ilk...

    'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddiası'na Bakanlık'tan yanıt

    'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddiası'na Bakanlık'tan yanıt

    Her şey bir anda oldu! Cep telefonu böyle patladı

    Her şey bir anda oldu! Cep telefonu böyle patladı

    Çin, 25 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti!

    Çin, 25 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne konuştu: Çok korktum

    Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne konuştu: Çok korktum

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

    Sıradaki Haber
    Bastığı sahte para ölüme götürdü

    Bastığı sahte para ölüme götürdü

    Sıradaki Haber
    Her şey bir anda oldu! Cep telefonu böyle patladı

    Her şey bir anda oldu! Cep telefonu böyle patladı

    Sıradaki Haber