İngiltere'de iş dünyası güveni yükseldi

Lloyds Bank İş Dünyası Barometresi'ne göre İngiltere'de iş dünyası güveni Haziran ayında hafif bir artış göstererek Nisan ayındaki keskin düşüşün ardından toparlanmaya devam etti. Güven bir puanlık artışla %51'e yükselerek Mayıs ayındaki 11 puanlık toparlanmanın üzerine çıktı ve İngiliz firmaları arasındaki hissiyatın iyileştiğine işaret etti.

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Bu artış, son on ayın en yüksek seviyesine ulaşan ekonomik iyimserlikteki artıştan kaynaklandı. İşe alım niyetleri de üst üste ikinci ay güçlendi ve işletmelerin %60'ı önümüzdeki yıl personel sayısını artırmayı bekliyor.

İşe alımlar için net denge beş puan artarak %45'e yükselirken, ücret artışı beklentileri son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve firmaların %36'sı %3 veya daha fazla ücret artışı bekliyor.

Fiyat beklentileri iki puanlık düşüşle %61'e gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine inse de uzun vadeli ortalama olan %44'ün oldukça üzerinde kalarak iş ortamında enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret ediyor.

Sektörel eğilimler imalat ve perakende sektörlerinde güçlü toparlanmalar olduğunu ortaya koyarken, her iki sektörde de güven 12 puanlık artışla %52'ye yükseldi. Bu, imalat sektörü için son 11 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Ancak inşaat ve hizmet sektörleri sırasıyla beş ve dört puanlık düşüşler kaydetti.