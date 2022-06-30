İngiltere'de ekonomiye güven düştü

İngiltere'de iş dünyasının ekonomiye olan güveni enflasyondaki hızlı yükselişin etkisiyle 15 ayın en düşük seviyesine indi.

Lloyds Banking Group tarafından gerçekleştirilen iş dünyası güven ölçümü 10 puan düşüş ile yüzde 28'e geriledi.

Şirketler ayrıca kendi istihdam, işe alım niyetlerini yavaşlattıklarını da rapor etti.

İş dünyası güveninde düşüş değişimin başladığına, işletmelerin ticaret görünümleri konusunda daha karamsar hissetmeye başladıklarına işaret ediyor.