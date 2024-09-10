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İngiltere'de işsizlik beklentilere paralel geldi

İngiltere'de işsizlik, mayıs-temmuz döneminde beklentilere paralel şekilde yüzde 4,1 hesaplandı.

10.09.2024 - 10:59 |
İngiltere'de işsizlik beklentilere paralel geldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede mayıs-temmuz dönemine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı.

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Buna göre, İngiltere'de istihdam oranı bu dönemde yüzde 74,8 olurken, işsizlik yüzde 4,1 ile beklentilere uyumlu gerçekleşti. İşsizlik, nisan-haziran döneminde yüzde 4,2 olmuştu.

Bu dönemde, çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 5,1, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yıllık bazda yüzde 4 oldu.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 2,2 arttı.

Ülkede temmuzda çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle 42 bin iş gücü kaybı yaşandı. Bu kayıplara neden olan grevlerin çoğu sağlık ve sosyal hizmet sektöründe görüldü.

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