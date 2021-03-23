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İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede işsizliğin yüzde 5,1'den şubatta yüzde 5'e düştüğü belirtildi.

23.03.2021 - 12:10 | | AA
İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiltere'de işsizlik geçen ay yüzde 5'e geriledi. Beklenti, işsizliğin geçen ay yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İngiltere'de işsiz sayısının 1,7 milyon olduğu bildirilen ONS açıklamasında, Şubat 2021'de şirketlerin bordrolu olarak gösterdikleri çalışan sayısının 200 bin arttığı kaydedildi.

Açıklamada, işsizliğin ağırlıklı olarak 25 yaş altı grup üzerinde etkili olduğu belirtildi.

"Son dönemde maaş destek programından yararlananların sayısı yeniden arttı"

ONS İstatistik Başkanı Sam Beckett, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz hükümetinin halen devam eden maaş destek programının ülkede istihdamın korunmasında büyük rol oynadığını vurguladı.

Beckett, "Maaş destek programı, halen istihdam piyasasının ağır yükünü çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon kişi halen bu programdan yararlanıyor. Daha önce 9 milyon insan bu destekten yararlanıyordu." ifadelerini kullandı.

Beckett, son dönemde İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlananların sayısının yeniden artmaya başladığını bildirdi.

İngiliz hükümeti, Mart 2020'de, salgın nedeniyle çalışmayacak durumda olanlara maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterlini geçmemek şartıyla ödenmesine karar vermişti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, maaş destek programının bu yılın eylül ayı sonuna kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

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