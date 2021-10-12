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İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiltere'de işsizlik ağustos ayı itibarıyla yüzde 4,5'e geriledi.

12.10.2021 - 11:01 | | AA
İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede bu yılın temmuz ayında yüzde 4,6 olan işsizlik, ağustosta yüzde 4,5'e düştü.

Ülkede işsiz sayısı ise ağustos ayı itibarıyla 1,5 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede herhangi bir iş yerine bağlı olarak bordrolu çalışanların sayısı da geçen ay 207 bin artarak 29,2 milyon ile salgın öncesindeki seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre, bordrolu çalışan sayısında geçen ay görülen artış, istihdam piyasasının salgının olumsuz şartlarını geride bırakmış olmasına işaret ediyor.

Öte yandan, İngiliz ekonomisi toparlanma istikametinde ilerlerken, giderek artan kalifiye iş gücü açığı; işletmelerin aradıkları özelliklere sahip çalışan bulmakta zorlandıklarını ortaya koyuyor.

ONS verilerine göre, ülkede genelinde eylül itibarıyla başta ulaştırma, perakende, hizmet ve konaklama sektörleri olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon iş gücü açığı bulunuyor.

İngiltere'de sektörler arasında en yüksek iş gücü açığı artışı ise yüzde 56,1 ile ağır araç sürücülerinin yer aldığı ulaştırma sektöründe kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin maaş destek programı ile salgın döneminde istihdamı korumayı hedefleyen stratejinin işe yaradığını belirterek, "Eylül ayında işten çıkarma sayısı çok düşük kaldı. Her zamankinden daha fazla insan şirketlerde bordolu olarak çalışıyor. İşsizlik oranı 8 aydır üst üste düştü." ifadelerini kullandı.

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