İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında
İngiltere'de iş gücü piyasası beklentilerden daha güçlü olduğunu gösterdi.
13.06.2023 - 09:28 |
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre nisan ayında sona eren 3 ayda ikramiyeler hariç ücretler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı.
Ekonomistler ise ücretlerin yüzde 6,9 arttığını tahmin ediyordu.
İşsizlik oranı nisanda sona eren 3 ayda yüzde 3.9'dan yüzde 3,8'e geriledi. Beklenti yüzde 4'e yükseleceği yönündeydi.
Nisan verisi asgari ücrete yapılan yüzde 9,7'lik zammın ilk yansıması oldu.