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İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında

İngiltere'de iş gücü piyasası beklentilerden daha güçlü olduğunu gösterdi.

13.06.2023 - 09:28 |
İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin altında

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre nisan ayında sona eren 3 ayda ikramiyeler hariç ücretler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı.

Ekonomistler ise ücretlerin yüzde 6,9 arttığını tahmin ediyordu.

İşsizlik oranı nisanda sona eren 3 ayda yüzde 3.9'dan yüzde 3,8'e geriledi. Beklenti yüzde 4'e yükseleceği yönündeydi.

Nisan verisi asgari ücrete yapılan yüzde 9,7'lik zammın ilk yansıması oldu.

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