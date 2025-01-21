İngiltere'de işsizlik oranı belli oldu

İngiltere'de işsizlik oranı Kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde artarak ekonominin duraksadığına dair yeni bir işaret vererek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) önümüzdeki ayın başlarında temel faiz oranını düşürme olasılığını artırdı.

Haberin Devamı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamaya göre işsizlik Eylül ve Kasım ayları arasında iş gücünün %4,4'üne tekabül ederek bir önceki üç aylık dönemdeki %4,3 seviyesinden yükseldi. Bu da işsizliği 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye taşıdı.

Bu eğilimin yıl sonuna kadar devam etmesi ve kayıtlı bordrolu işlerin, ülkenin hala küresel salgının pençesinde olduğu Kasım 2020'den bu yana en keskin oranda düşmesi muhtemel görünüyor.