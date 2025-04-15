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İngiltere'de işsizlik yatay seyretti

İngiltere'de işsizlik Aralık 2024-Şubat 2025 dönemini kapsayan üç ayda, önceki çeyreklik döneme göre değişiklik göstermedi.

15.04.2025 - 11:09 | | AA
İngiltere'de işsizlik yatay seyretti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik bu dönemde yüzde 4,4 ile yatay seyir izledi.

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Ülkede istihdam ise yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de bu dönemde çalışanların reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlarında yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,1 artış görüldü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, düzenli maaşlardaki artışın son dönemde hafif artışla güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, maaş artışlarının kamuda hızlandığını ancak özel sektörde büyük bir değişiklik görülmediğini kaydetti.

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