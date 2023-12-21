İngiltere'de kamu sektörünün borçlanması azaldı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından perşembe günü yayınlanan verilere göre bu rakam 2022 yılının aynı ayına kıyasla 0,9 milyar sterlin daha az olmakla birlikte ekonomistlerin 12,9 milyar sterlinlik tahmininin üzerinde gerçekleşti.

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ONS tarafından yapılan açıklamada "Ekim 2022'de başlayan enerji fiyat programlarıyla ilgili ödemeler artık durdu, ancak harcamalardaki bu düşüşler, artan sosyal yardım ödemeleri gibi enflasyonla ilgili diğer maliyetlerle dengelendi" denildi.

Mali yılın başladığı nisan ayından bu yana hükümet 116,4 milyar sterlin borçlandı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 24,4 milyar sterlin daha fazla ve kasım ayına kadarki en yüksek ikinci mali yıl borçlanması olarak kayda geçti.