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İngiltere'de konut fiyatlarında düşüş beklentisi

İngiltere'de konut fiyatlarında düşüş bekleyenlerin oranı, artış bekleyenlerin çok üzerine çıktı.

08.12.2022 - 09:39 |
İngiltere'de konut fiyatlarında düşüş beklentisi

RICS tarafından yapılan ve konut fiyatlarında artış bekleyenler ile düşüş bekleyenler arasındaki dengeyi ölçen araştırma kasım ayında -25 ile 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ekonomistler ise kasım ayında dengenin -10 olmasını bekliyordu.

2023 yılı için konut fiyatlarında artış bekleyenler ile düşüş bekleyenler arasında fark ise -61 oldu.

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