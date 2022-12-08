İngiltere'de konut fiyatlarında düşüş beklentisi

RICS tarafından yapılan ve konut fiyatlarında artış bekleyenler ile düşüş bekleyenler arasındaki dengeyi ölçen araştırma kasım ayında -25 ile 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ekonomistler ise kasım ayında dengenin -10 olmasını bekliyordu.

2023 yılı için konut fiyatlarında artış bekleyenler ile düşüş bekleyenler arasında fark ise -61 oldu.