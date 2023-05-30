İngiltere'de mağaza fiyatları zirveye çıktı

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre mayıs ayında süpermarketler ve perakende zincirlerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Nisan ayında fiyat artışı yüzde 8,8 olmuştu.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Mağaza fiyat enflasyonu mayıs ayında hafif şekilde arttı. Hanehalkları gıda enflasyonunun düşmeye başlamasını memnuniyetle karşılayacak. Gıda enflasyonunda yavaşlamayı büyük ölçüde düşük enerji ve emtia maliyetleri yönlendirdi" dedi.

BRC'nin mayıs ayı fiyat verileri 1-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı.