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İngiltere'de market enflasyonu geriledi

İngiltere'de market enflasyonu bu ay Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, aylık süpermarket alışverişçi sayısında bu yıl şimdiye kadarki en hızlı artış kaydedildi.

16.07.2024 - 10:43 | | Foreks Haber
İngiltere'de market enflasyonu geriledi

Piyasa araştırmacısı Kantar, 7 Temmuz'a kadarki dört haftalık dönemde yıllık market fiyat enflasyonunun %1,6 olduğunu, bir önceki dört haftalık dönemde ise bu oranın %2,1 olduğunu açıkladı.

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Fiyatların en hızlı tuvalet kağıdı, tereyağı ve köpek maması gibi ürünlerde düştüğünü ancak vitaminler, mineraller ve takviyeler, soğutulmuş meyve suları ve içecekler ve deodorantlar gibi ürünlerde artmaya devam ettiğini söyledi. 4 Temmuz seçimlerinden bu yana yayınlanan Birleşik Krallık tüketici davranışının en güncel görüntüsü olan Kantar'ın verileri, eve götürülen market satışlarının dört haftalık dönemde bir önceki yıla göre değer bazında %2,2 arttığını gösterdi.

Kantar, İngilizlerin bu dönemde süpermarkete bir yıl öncesine göre %2 daha fazla gittiğini ve cepler üzerindeki baskının azalmasıyla markalı ürün satışlarının %3,6 artarak %2,7'lik kendi markasını taşıyan ürünleri geride bıraktığını belirtti.

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