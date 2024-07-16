İngiltere'de market enflasyonu geriledi

Piyasa araştırmacısı Kantar, 7 Temmuz'a kadarki dört haftalık dönemde yıllık market fiyat enflasyonunun %1,6 olduğunu, bir önceki dört haftalık dönemde ise bu oranın %2,1 olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Fiyatların en hızlı tuvalet kağıdı, tereyağı ve köpek maması gibi ürünlerde düştüğünü ancak vitaminler, mineraller ve takviyeler, soğutulmuş meyve suları ve içecekler ve deodorantlar gibi ürünlerde artmaya devam ettiğini söyledi. 4 Temmuz seçimlerinden bu yana yayınlanan Birleşik Krallık tüketici davranışının en güncel görüntüsü olan Kantar'ın verileri, eve götürülen market satışlarının dört haftalık dönemde bir önceki yıla göre değer bazında %2,2 arttığını gösterdi.

Kantar, İngilizlerin bu dönemde süpermarkete bir yıl öncesine göre %2 daha fazla gittiğini ve cepler üzerindeki baskının azalmasıyla markalı ürün satışlarının %3,6 artarak %2,7'lik kendi markasını taşıyan ürünleri geride bıraktığını belirtti.