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İngiltere'de market enflasyonu yükseldi

İngiltere'de market enflasyonu yüzde 4,3'e yükseldi.

01.03.2022 - 11:25 |
İngiltere'de market enflasyonu yükseldi

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından yapılan araştırmaya göre İngiltere'de market enflasyonu şubat ayında yüzde 4,3 oldu. Fiyatlar, 2013 yılından bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

İngiltere'de manşet enflasyon ocak ayında yüzde 5,5 ile Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Kantar verilerine göre marketlerin gel-al satışları 20 Şubat'ta sona eren 12 haftada yüzde 3,7 azaldı ancak 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 8,4 yükseldi.

Tesco'nun satışları 12 haftalık dönemde yüzde 2,6 azalırken, Sainsbury's'in satışları yüzde 4,1 düştü.

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