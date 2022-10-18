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İngiltere'de mortgage faizi 14 yılın zirvesinde

İngiltere'de mortgage faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

18.10.2022 - 13:28 |
İngiltere'de mortgage faizi 14 yılın zirvesinde

Moneyfacts Group'un verilerine göre İngiltere'de mortgage faizi yüzde 6,5'in üzerine çıktı.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın eski Bakan Kwasi Kwarteng'in açıkladığı ekonomik planın büyük kısmını iptal etmesine rağmen konut kredi faizleri son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

2 yıl vadeli sabit faizli konut kredisinde faiz oranı yüzde 6,53 olurken, 5 yıl vadeli sabit faizli konut kredisinde faiz oranı yüzde 6,36 seviyesinde gerçekleşti.

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