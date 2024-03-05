İngiltere'de perakende satış büyümesi yavaşladı

Salı günü yayınlanan BRC-KPMG Perakende Satış Monitörü raporuna göre, 24 Şubat'a kadar olan dört haftalık dönemde toplam perakende satışlar yıllık %1,1 artarken, bir önceki ay %1,2 ve üç aylık ortalama %1,4 artış gösterdi. Yıllık büyüme geçen yıl şubat ayında %5,2 olarak gerçekleşmişti.

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Gıda satışları, şubat ayına kadarki üç aylık dönemde yıllık %6,0'lık artışla ve bir önceki yılın %8,3'lük büyümesine kıyasla ana büyüme faktörü olmaya devam etti.

Şubat ayına kadarki üç aylık dönemde gıda dışı satışlar yıllık bazda %2,5 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemindeki büyüme %3,2 oldu.

BRC CEO'su Helen Dickinson, tüketici talebinin kayıtlara geçen en yağışlı şubat ayı nedeniyle azaldığını söyledi. "Sevgililer Günü bile müşterileri kasvetten kurtaramadı ve mücevher ve saat gibi tipik olarak iyi satan hediye ürünleri satış yapamadı. İşin güneşli tarafında ise yağmurlu hava oyuncak satışlarını canlandırdı, zira ebeveynler çocuklarını içeride oyalamanın yollarını aradı" dedi.

KPMG Birleşik Krallık tüketici piyasaları, eğlence ve perakende başkanı Linda Ellett, ileriye bakıldığında yavaşlayan enflasyon işaretlerine ve hane halkı finansmanında beklenen iyileşmeye rağmen perakendecilerin önümüzdeki aylarda daha düşük taleple karşılaşmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.