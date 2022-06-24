İngiltere'de perakende satışlar düştü

Perakende satış hacmi mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,7 düştü.

Nisan ayı perakende satış artış oranı yüzde 1,4'ten yüzde 0,4'e revize edildi.

Ekonomistler ise mayıs ayında perakende satışların yıllık yüzde 4,5 ve nisan ayına göre yüzde 0,7 düşmesini bekliyordu.

Mayıs ayında otomotiv hariç tutulduğunda perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,7 azaldı.

Gıda mağazalarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 düştü.