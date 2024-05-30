İngiltere'de satılık ev arzı 8 yılın en yükseğinde

Emlak sitesi Zoopla, ortalama bir emlakçının satılık 31 evi olduğunu, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını ve 2016'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştığını açıkladı.

Haberin Devamı

Satıcılar artan sayıda konut piyasasına geri dönmeye devam ederken, bu istatistik yaklaşık 230 milyar sterlin değerinde evin satışa sunulduğuna denk geliyor.

Zoopla, yüksek borçlanma maliyetlerinin konut fiyatları ve alıcı talebi üzerindeki etkisinin güveni azaltması nedeniyle mevcut ev sahiplerinin birçoğunun geçen yılın ikinci yarısında taşınma kararlarını ertelediğini söyledi.

Anlaşmaya varılan konut satışlarının sayısı da geçen yılın bu döneminden beri %13 arttı, ancak arz seviyesinin gerisinde kalarak alıcılara piyasada seçme şansı verdi.

Bu eğilimin konut fiyat enflasyonunu kontrol altında tutması bekleniyor. Zoopla'nın son endeksine göre yıllık konut fiyat enflasyonu eksi %0,1, yani fiyatlar son 12 ayda hafif bir düşüş gösterdi.

Haberin Devamı

Son çeyrekte konut fiyat enflasyonunda daha fazla satış ve daha yüksek fiyatlandırmaya bağlı olarak %0,4'lük bir artış yaşandı, ancak bu üç aylık büyüme oranı geçen ay yavaşladı. Emlak sitesi, enflasyonun bu yıl için yatay seyretmesini beklediğini açıkladı.

Zoopla Yönetici Direktörü Richard Donnell konuyla ilgili, "Satılık konut arzındaki artış, bazıları 2023'te taşınma kararlarını erteleyen ev sahipleri arasında yenilenen güvenin kanıtıdır" dedi.