İngiltere'de şirketlerin satışları düştü

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, şirketlerin satışlarının salgın nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde yüzde 16,1 seviyesinde azaldığı belirtildi.

BoE şirket satışlarına ilişkin araştırma, 2 bin 933 şirketin katılımıyla 4-18 Aralık 2020'de yapıldı. İngiltere'de Hazine'nin geçen ay yayımlandığı tahminlere göre, İngiliz ekonomisinin 2020'de yüzde 11,1 seviyesinde daralması beklenirken, 2021'de yüzde 5,4 büyümesi öngörülüyor.

BoE ise 2020'de yüzde 11 daralma ve 2021'de yüzde 7,25 büyüme bekliyor. Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vaka sayısı 60 bini, can kayıpları da 1.000'i aşmış durumda.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından hafta başında duyurulan karantina uygulamasının şubat ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.