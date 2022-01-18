İngiltere'de tahvil getirisi 10 yılın zirvesinde
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) şubat ayında yapacağı Para Politikası Kurulu (MPC) toplantısında faiz artıracağı beklentisi tahvil getirilerini yükseltiyor. Bu gelişmeyle birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 10 yılın zirvesine çıktı.
18.01.2022 - 13:22 |
İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 1,206 ile 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) marttan itibaren agresif şekilde faiz artıracağı beklentileri de ABD'nin 2 yıl vadeli tahvilinde getiriyi Şubat 2020'den bu yana ilk kez yüzde 1,036 seviyesine kadar çıkardı.
Capital Economics Analisti Paul Dales, "BoE'nin 3 Şubat'ta yapacağı MPC toplantısında faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye ve aralık ayına kadar yüzde 1,25'e çıkarmasını bekliyoruz" diye konuştu.