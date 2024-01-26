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İngiltere'de tüketici güveni 2 yılın zirvesinde

İngiltere'de tüketici güveni son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

26.01.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
İngiltere'de tüketici güveni 2 yılın zirvesinde

İngiltere'de GfK tarafından yapılan ve bugün yayınlanan ankete göre düşük enflasyonun mali durumları hakkında daha iyi hissetmelerine yardımcı olması nedeniyle İngiliz tüketiciler Ocak 2022'den bu yana en yüksek özgüvene sahip.

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GfK tüketici güven endeksi ocak ayında, aralık ayındaki -22 seviyesinden -19'a yükseldi. Ekonomistler endeksin -21'e yükseleceğini tahmin ediyordu.

GfK Müşteri Stratejisi Direktörü Joe Staton, "Birleşik Krallık'taki birçok haneyi hala etkileyen hayat pahalılığı krizine rağmen, tüketiciler düşen enflasyonla ilgili olumlu haberlerden cesaret alıyor gibi görünüyor" dedi.

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