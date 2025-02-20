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İngiltere'de tüketici güveni düşüş gösterdi

İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da kötüleşti.

20.02.2025 - 09:03 | | Foreks Haber
İngiltere'de tüketici güveni düşüş gösterdi

İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da olumsuz yönde gelişti. Ekonomiye dair beklentileri gösteren endeks 2024 yılı Temmuz ayından bu yana yaklaşık 40 puan geriledi.

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BRC-Opinium tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aya ilişkin ekonomik durum beklentileri -34'ten -37'ye geriledi.

Tüketicilerin kişisel mali durumları -4'ten -11'e inerken, perakendeye yaptıkları kişisel harcamalar -9'dan -5'e yükseldi. Kişisel harcamalar genel olarak Ocak ayındaki gibi 4, kişisel tasarrufları -3 seviyesinde kaldı.

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