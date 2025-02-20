İngiltere'de tüketici güveni düşüş gösterdi
İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da kötüleşti.
20.02.2025 - 09:03 | | Foreks Haber
İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da olumsuz yönde gelişti. Ekonomiye dair beklentileri gösteren endeks 2024 yılı Temmuz ayından bu yana yaklaşık 40 puan geriledi.
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BRC-Opinium tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aya ilişkin ekonomik durum beklentileri -34'ten -37'ye geriledi.
Tüketicilerin kişisel mali durumları -4'ten -11'e inerken, perakendeye yaptıkları kişisel harcamalar -9'dan -5'e yükseldi. Kişisel harcamalar genel olarak Ocak ayındaki gibi 4, kişisel tasarrufları -3 seviyesinde kaldı.