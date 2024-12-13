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İngiltere'de tüketici güveni hafif yükseldi

İngiltere'de tüketici güveni hafif bir yükseliş gösterdi ancak veriler hanehalkı harcamalarının yıl sonunda büyümeye büyük bir destek sağlamayacağını ortaya koydu.

13.12.2024 - 09:16 |
İngiltere'de tüketici güveni hafif yükseldi

Pazar araştırma grubu GfK'nın tüketici güveni ölçümü Kasım ayında eksi 18 iken Aralık ayı anketinde eksi 17'ye yükseldi. Tüketiciler kişisel mali durumları konusunda daha az karamsar ve kendi beklentileri konusunda daha olumlu bir görüşe sahipti. Ancak ekonominin geneline ilişkin duygularda ya da büyük alımlar yapma kabiliyetinde bir iyileşme görülmedi. Bu durum, güçlü bir yıl sonu alışveriş sezonu geçirmeyi uman Britanya'daki perakendeciler için endişe verici bir işaret.

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GfK'dan Neil Bellamy, “Tüketiciler hala büyük tutarlı alışverişler ve bunların Noel neşesi getirip getirmeyeceği konusunda iki kez düşünüyor” dedi.

Ekonominin gidişatına ilişkin endişelerin de İngilizleri kaygılandırdığını söyleyen Bellamy, “Özetle, tüketici güvenini baskılayan Birleşik Krallık'ın genel ekonomik durumuna ilişkin süregelen acımasız bakış açısıdır” diye konuştu.

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