İngiltere'de tüketici güveni iyileşti

Araştırma grubu GfK'nın tüketici güveni ölçümü Ekim ayında eksi 21 iken Kasım ayı anketinde eksi 18'e yükseldi.

Haberin Devamı

The Wall Street Journal tarafından derlenen bir ankete göre bu, ekonomistlerin beklediğinden biraz daha keskin bir iyileşmeydi ve Ekim ayındaki beklenmedik düşüşü telafi etmekten daha fazlasıydı.

GfK'dan Neil Bellamy yaptığı açıklamada, artan güvenin Birleşik Krallık tüketicilerinin, yeni İşçi Partisi hükümetinin vergi ve harcama planlarını açıkladığı Ekim ayı bütçesi ve ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde havayı karartan son belirsizliği geride bıraktığını gösterdiğini söyledi.

Bellamy, "Son aylarda gerginlik olduğuna dair kanıtlar vardı. Ancak artık bu olayları geride bıraktık" dedi.

Endeksin unsurları arasında mobilya ya da elektronik eşya gibi büyük alımlar yapma isteğini ölçen göstergenin en keskin şekilde iyileşmesi, önemli Kara Cuma indirim sezonu ve Noel öncesinde perakendeciler için sevindirici bir gelişme oldu. Katılımcıların kişisel mali durumları ve daha geniş anlamda ekonomiye ilişkin duyguları da dahil olmak üzere diğer tüm bileşenler de yükseldi.

Haberin Devamı

Ancak Bellamy, tüketicilerin ruh halindeki iyileşmenin süreklilik kazanması için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu. Bellamy, hükümetin değişimi sağlayabileceğini kanıtlaması gerektiğini ve tüketici fiyatlarının geçen ay yıllık artış oranında önemli bir ivme kaydetmesiyle birlikte enflasyonun henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.