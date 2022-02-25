İngiltere'de tüketici güveninde büyük düşüş

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi şubat ayında ocak ayındaki -19'dan -26'ya geriledi ve 2021 Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

GfK yöneticilerinden Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Gıdadan akaryakıta kadar pek çok üründeki fiyat artışları, artan vergiler ve faiz artırımlarının yarattığı endişenin oluşturduğu kusursuz fırtına tüketici güvenini sarstı" dedi.

Gelecek 12 ay için kişisel mali durum ve genel ekonomik durum için beklentiler de Şubat ayında düşüş gösterdi.

GfK araştırması 1-14 Şubat arasında 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.