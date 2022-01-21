İngiltere'de tüketici harcamaları azaldı

Tüketici harcamalarının azalmasında Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle pek çok insanın evlerinde kalmak zorunda olmaları da etkili oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre aralık ayında tüketici harcamaları kasım ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Beklenti ise yüzde 0,6 düşüş olacağı yönündeydi.

Gıda dışı harcamalar aralık ayında Ocak 2021'den bu yana görülen en büyük düşüşü kaydetti. Aralık ayında gıda dışı harcamalar kasım ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Gıda harcamalarında düşüş de yüzde 1 oldu.

Aralık ayında harcamalar 2020 yılının aynı ayına göre de yüzde 0,9 azaldı. Analistler ise yüzde 3,4 artış bekliyordu.