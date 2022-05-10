İngiltere'de tüketici harcamaları azaldı

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre yüksek enflasyon nedeniyle tüketiciler harcamalarını 2021 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez kıstı.

Nisan ayında toplam perakende harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Mart ayında ise harcamalar yüzde 3,1 artmıştı.

Harcamalar 2021 yılı Ocak ayından bu yana ilk kez yıllık bazda azaldı.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Yaşam maliyetinde artış tüketici güvenini azalttı ve harcamalara fren konulmasına neden oldu" diye konuştu.

Nisan ayında hem işverenler hem de çalışanlar için gelir vergilerinin artması da harcamaları azalttı.