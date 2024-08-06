İngiltere'de tüketiciler harcamalarını kıstı

Barclays tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, kredi ve banka kartlarına yapılan harcamalar Temmuz ayında yıllık bazda %0,3 düştü. Bu, Şubat 2021'den bu yana ikinci düşüş oldu. Ancak Haziran ayındaki %0,6'lık düşüşe göre daha az keskin bir gerileme yaşandı.

Haberin Devamı

Barclays anketine katılan beş kişiden ikisi, ay boyunca yağışlı hava nedeniyle daha az harcadıklarını ve harcamalardaki düşüşün, resmi enflasyon verilerine göre yaklaşık %2 oranında seyreden fiyatlardaki artışla tezat oluşturduğunu söyledi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu, Temmuz 2023'e göre satış değerlerinde %0,5'lik bir artış bildirdi. Bu, hazirandaki %0,2'lik düşüşe göre olumlu bir işaret oldu. Ancak son 12 aydaki ortalama %1,4'lük artışın altında kaldı.

Her iki anket de zorunlu olmayan harcamalarda düşüşe işaret etti.