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İngiltere'de ücretlerde 30 yılın en sert artışı

İngiltere'de ücretler nisan ayında sona eren 3 ayda 1992 yılından bu yana görülen en yüksek oranda arttı.

25.05.2022 - 10:46 |
İngiltere'de ücretlerde 30 yılın en sert artışı

İngiltere'de işletmeler nisan ayında sona eren 3 ayda çalışanlarına ödedikleri ücretleri ortalama yüzde 4 artırdı.

XpertHr yöneticisi Sheila Attwood yaptığı değerlendirmede "Medyan ücret artışının önceki 3 ayda gerçekleşen yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkması memnuniyetle karşılandı. Ancak enflasyon ile karşılaştırıldığında bu yükseliş yeterli değil" dedi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan resmi veriler de mart ayında sona eren 3 ayda ortalama haftalık kazancın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığına işaret etmişti. İkramiyeler dışarıda bırakıldığında ise ücret artışı yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

İngiltere'de nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi.