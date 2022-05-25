İngiltere'de ücretlerde 30 yılın en sert artışı

İngiltere'de işletmeler nisan ayında sona eren 3 ayda çalışanlarına ödedikleri ücretleri ortalama yüzde 4 artırdı.

XpertHr yöneticisi Sheila Attwood yaptığı değerlendirmede "Medyan ücret artışının önceki 3 ayda gerçekleşen yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkması memnuniyetle karşılandı. Ancak enflasyon ile karşılaştırıldığında bu yükseliş yeterli değil" dedi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan resmi veriler de mart ayında sona eren 3 ayda ortalama haftalık kazancın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığına işaret etmişti. İkramiyeler dışarıda bırakıldığında ise ücret artışı yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

İngiltere'de nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi.