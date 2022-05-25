İngiltere'de ücretlerde 30 yılın en sert artışı
İngiltere'de ücretler nisan ayında sona eren 3 ayda 1992 yılından bu yana görülen en yüksek oranda arttı.
25.05.2022 - 10:46 |
İngiltere'de işletmeler nisan ayında sona eren 3 ayda çalışanlarına ödedikleri ücretleri ortalama yüzde 4 artırdı.
XpertHr yöneticisi Sheila Attwood yaptığı değerlendirmede "Medyan ücret artışının önceki 3 ayda gerçekleşen yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkması memnuniyetle karşılandı. Ancak enflasyon ile karşılaştırıldığında bu yükseliş yeterli değil" dedi.
Geçtiğimiz hafta açıklanan resmi veriler de mart ayında sona eren 3 ayda ortalama haftalık kazancın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığına işaret etmişti. İkramiyeler dışarıda bırakıldığında ise ücret artışı yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
İngiltere'de nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükseldi.