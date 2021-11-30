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İngiltere'de yeni bir takas bankası kuruluyor

İngiltere'de son 250 yıldır ikinci kez bir takas bankası kuruluyor.

30.11.2021 - 08:10 |
İngiltere'de yeni bir takas bankası kuruluyor

Financial Times'ın haberine göre fon temin sürecini tamamlayan ve 1 milyar dolar değere ulaşan yeni takas bankası The Bank of London, İngiltere'de bu pazara hakim olan ve Big Four olarak adlandırılan bankalar ile rekabet edecek.

Bank of London için gerekli finansmanı Barclays'in eski yöneticilerinden Antony Watson temin etti. Finansmanın 90 milyon doları New York merkezli yatırım şirketi ForgeLight'tan geldi.

İngiltere'de takas bankacılığı piyasası 1960'lardan bu yana Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group ve NatWest'in hakimiyetinde. İngiltere'de 250 yıldan daha uzun süredir takas bankası olma amacı ile açılan ilk banka 2017 yılında ClearBank olmuştu.

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