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İngiltere’de yıllık enflasyon arttı

İngiltere’de 2021 yılı mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 arttı.

21.04.2021 - 13:11 | | AA
İngiltere’de yıllık enflasyon arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiltere'de, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentiyle uyumlu şekilde yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti.

Ülkede TÜFE bir önceki ayda (şubat) yıllık bazda yüzde 0,4 artmıştı. İngiltere'de TÜFE mart ayında aylık bazda da beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 artış kaydetti.

ONS açıklamasında, mart ayında enflasyondaki artışta artan ulaşım, yakıt ve giyim fiyatlarının etkili olduğu, bunun da gıda fiyatlarındaki azalışla bir miktar dengelendiği belirtildi.

Açıklamada, mart ayı itibariyle yakıt fiyatlarında 2020 yılının ocak ayından bu yana en sert yükselişin yaşadığı kaydedildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyonun 2021 yılının sonunda yüzde 1,9 seviyesine yükselebileceğini belirtirken, uzmanlar bu yıl yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkılabileceği düşünüyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “Enflasyon, martta yakıt fiyatlarındaki artışla yükseldi. Fakat gıda fiyatlarında düşüş görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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