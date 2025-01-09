İngiltere'de yıllık mağaza fiyatları düştü

İngiltere'de yıllık mağaza fiyatları Aralık ayında, perakendecilerin yılın başındaki düşük satışları telafi etmek için yaptıkları yoğun indirimlerin etkisiyle yeniden geriledi, ancak bir rapora göre maliyet baskılarının 2025 yılında fiyatları daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

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NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yayınlanan rapora göre, İngiltere'de mağazalarda fiyatlar Aralık ayında yıllık bazda %1 azalırken, bir önceki ay %0,6 düşüş kaydedilmişti. Bu, Ağustos 2021'den bu yana görülen en düşük oran.

Düşüş, Kasım ayındaki %1,8'lik düşüşe kıyasla Aralık ayında %2,4 daha düşük olan gıda dışı fiyatlardan kaynaklandı. Gıda enflasyonu değişmeyerek %1,8'de kalırken, bu oran 2024'ün başından bu yana keskin bir düşüş ve Aralık 2021'den bu yana en düşük oran oldu.