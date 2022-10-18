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'İngiltere'deki kriz kısır döngü yaratabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, İngiltere'deki krizin kısır döngü riskini ortaya koyduğunu söyledi.

18.10.2022 - 11:10 |
'İngiltere'deki kriz kısır döngü yaratabilir'

Villeroy de Galhau, İngiltere tahvil piyasalarında yaşanan kargaşanın faiz belirleyicilerin enflasyonu yatıştırma çabalarının baltalanması halinde hükümetlerin karşı karşıya kalacakları "kısır döngü"yü gösterdiğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Galhau, Finansal İstikrar Kurulu'ndaki küresel regülatörleri fonlar ve işlemcilerin daha güçlü likidite tamponları oluşturmalarının sağlanması için "şimdi net, daha sıkı kurallar" ortaya koymaya çağırdı.

Villeroy, "Daha fazla veriye, bir çeşit likidite stres testine ihtiyacımız var" ifadelerini de kullandı.

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