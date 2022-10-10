İngiltere'nin büyüme tahmini düşürüldü

İngiltere ekonomisi için 2023 yılı daralma beklentisini eylül ayında açıkladığı küresel ekonomik görünüm raporundaki yüzde 0,2'den yüzde 1'e çıkaran Fitch Ratings, "İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gevşek mali politikanın ve zayıf kurun enflasyona etkisini telafi etmek, sterlin cinsinden varlıklara yatırımcı güvenini desteklemek, artan finansal piyasa endişeleri karşısında bağımsızlığını kanıtlamak için şimdi daha hızlı şekilde politika faizini artırmasını bekliyoruz" dedi.

Fitch, 2023 yılı ikinci çeyreğe kadar faizin yüzde 5 seviyesine yükseltileceğini öngördü. Fitch daha önce 2022 yıl sonu için faizi yüzde 3 ve 2023 yılı ikinci çeyrek için yüzde 3,25 olarak tahmin ediyordu.

Artan fonlama maliyetleri, daha sıkı finansal şartlar ve artan belirsizliğin 2023 yılında gevşek mali politikanın etkisinin üzerine çıkacağını öngören Fitch, 2022 yılı dördüncü çeyrekte ekonominin resesyona girmesini beklediğini de vurguladı.