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İngiltere'nin otomobil üretimi düştü

İngiltere'nin otomobil üretimi Temmuz ayında art arda beşinci kez düştü.

29.08.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
İngiltere'nin otomobil üretimi düştü

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), üreticilerin yeni modellere geçmesi ve tedarik zincirindeki geçici aksaklıklar nedeniyle, Temmuz ayında bir önceki yıla göre %14,4 düşüşle toplam 65.478 otomobil üretilebildiğini söyledi.

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Tamamen elektrikli modeller, plug-in hibritler ve tam hibritleri içeren elektrikli araçların üretimi, bir yıl önceki %39,5'e kıyasla toplam üretimin %37,5'ini oluşturdu.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes yaptığı açıklamada "Sektör sıfır emisyonlu araç üretimine geçiş için yeniden yapılanırken devam eden bir dalgalanma muhtemeldir" dedi.

SMMT, İngiltere'deki otomobil üretiminin ilk 7 ayda %14,8 artışla 118.672 adede ulaştığını da söyledi.

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