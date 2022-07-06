İngiltere'ye odaklı fonlardan çıkış arttı

Calastone tarafından derlenen verilere göre İngiltere'ye odaklı hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı haziran ayında 1,14 milyar sterlin ile rekor kırdı.

İngiltere'ye odaklı hisse fonlarından 13 aydır sermaye çıkışı yaşanıyor.

Haziran ayında İngiltere merkezli hisse fonlarından da verilerin tutulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana görülen en yüksek miktarda, 1,06 milyar sterlin sermaye çıkışı gerçekleşti.

2022 yılının ilk 6 ayında net sermaye çıkışı 1,94 milyar sterlin oldu.

Gayrimenkul fonlarından da 2015 yılı Haziran ayından bu yana görülen en yüksek miktarda, 134 milyon sterlin sermaye çıkışı oldu.