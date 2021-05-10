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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, mart ayında aylık bazda yüzde 3,44, yıllık bazda yüzde 31,97 artış kaydetti.

10.05.2021 - 10:38 | | AA
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi martta aylık bazda yüzde 3,44, yıllık bazda yüzde 31,97 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,36 yükseliş gösterirken yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 37,96, işçilik endeksi yüzde 20,36 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 3,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,62 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,6, işçilik endeksi yüzde 0,24 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,42, işçilik endeksi yüzde 20,63 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,83, işçilik endeksi yüzde 0,78 yükseldi.

Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,76, işçilik endeksi yüzde 19,37 artış kaydetti.

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